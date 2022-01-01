Мы не бросаем клиентов!

Вы являетесь владельцем импортного гидромолота и крайне обеспокоены текущей ситуацией в связи с уходом с рынка производителей Atlas Copco/Epiroc и Sandvik? Спешим вас успокоить – в ГК «Традиция» огромный запас комплектующих для гидромолотов зарубежного производства.

На сайте Традиция К вы можете приобрести запасные части для всех популярных зарубежных брендов гидромолотов - JCB, Furukawa, Atlas Copco, Daemo, Bobcat и многих других. Все необходимые комплектующие — втулки и пальцы рабочего инструмента, бойки, гильзы, пневмогидроаккумуляторы, наборы уплотнений, диафрагмы, стяжные шпильки, буксы, цилиндры, распределители – ждут вас на нашем складе.

Если все же нужной вам запчасти нет в наличии, специалисты компании могут оперативно изготовить ее. ГК «Традиция» имеет квалифицированные конструкторские кадры и большую производственную базу, что позволяет выполнить производство любых комплектующих для вашего гидромолота.

Вот уже более 25 лет ГК «Традиция» поддерживает самый большой склад запасных частей для гидромолотов в России и не собирается бросать своих клиентов несмотря ни на что!

