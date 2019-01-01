Купить гидромолот ✔ Цена от 175000₽ ✔ Москва ✔ Gidromolot.RU

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Эксплуатация гидромолота, правила работы.
Гидромолоты – тип навесного оборудования экскаватора. Они используются для строительных, демонтажных, карьерных и других видов задач, а также для трамбования грунта и разрушения материала.
Принцип работы гидромолота
Современные гидромолоты применяются в строительных и демонтажных работах, для разрушения мерзлых грунтов, вскрытия скальных пород, дорожных покрытий и проч. За все время развития устройство поршневого молота сильно не изменилось
Как подобрать гидромолот
К выбору гидромолота нужно подходить с особой внимательностью, потому что производители навесного оборудования предлагают десятки вариантов. Как среди них сориентироваться? И как при этом не переплатить?
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